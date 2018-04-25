ضواحي القاهرة الراقية تغرق في مياه الأمطار (فيديو)

تناقل رواد موقع فيسبوك، يوم الثلاثاء 24 أبريل، فيديو لانهيار أحد الأسوار في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة شرقي العاصمة المصرية، بعد تجمع مياه الأمطار الغزيرة خلفه.

وفي نفس السياق أرسل العديد من سكان تلك المنطقة المتميزة، التي تقطنها الطبقات فوق المتوسطة من الشعب المصري، صور وفيديوهات لغرق الشوارع الرئيسية في المدينة، ما دفعهم لتوجيه الاستغاثات للأجهزة المعنية.

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كما اشتكى العديد من السكان من دخول المياه إلى منازلهم، وتحطم الجدران وابتلال أرضية الغرف، واشتكى آخرون من غرق المواقف والسيارات تحت مياه الأمطار، دون وجود تصريف لهذه المياه.

وقد شهدت العاصمة المصرية يوم الثلاثاء طقسا رعديا ممطرا أدى إلى ارتباك مروري في أجزاء متفرقة من المدينة.

المصدر: وكالات

محمد صالح