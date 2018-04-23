بيع قارب ستالين الخاص بـ 350 ألف دولار (فيديو)

بيع مؤخرا القارب السوفيتي الأثمن والأعرق، مقابل 350 ألف دولار، حيث سيصبح متحفا للزوار، راسيا على نهر موسكو.

ويبلغ عمر القارب أكثر من 80 عاما، حيث كان الأفخم والأغلى في ثلاثينيات القرن الماضي، ويحمل اسم "ماكسيم غوركي".

وما يميز هذا القارب عن غيره، الفخامة منقطعة النظير، وكذلك احتواؤه على قاعات اجتماع سرية، عدا عن أنه بني بأمر من، جوزيف ستالين عام 1934.

كما تقدمت لشراء القارب عدة شركات خاصة وحكومية، لكن الأمر حسم بعد إعلان السلطات في مدينة موسكو رغبتها بشراء القارب، وتمت الصفقة بقيمة 350 ألف دولار أمريكي.

ويفتتح القارب أبوابه مجددا، لكن كمتحف عائم على نهر موسكو، قبالة حديقة "غوركي" الشهيرة في وسط العاصمة موسكو.

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول