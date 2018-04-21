فنانة مصرية تبدي إعجابها بالديانة البوذية (فيديو)

أكدت الفنانة سلوى خطاب، أن الديانة البوذية قائمة على المشاعر الإنسانية بغض النظر عن الدين، مؤكدة أنها تحبها لأن تحتوي على إنسانية رفيعة جدًا.

وأضافت "خطاب"، في حوار على قناة "أون إي" المصري، أن "كثيرا من المشاهير مؤمنون بالمذهب البوذي"، مشيرة إلى أنها "مؤمنة" هي الأخرى بهذه الأفكار.

وأكدت أنه " ولو لم يكن هناك دين لاخترعه البشر، لأنه الحياة في وجود الله وتوفيقه، ودعمه للإنسان يمنحه شعورا عظيما".

المصدر: "صحف مصرية"