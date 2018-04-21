5 تصرفات تُفقد الآخرين الثقة بك على الفور

أمضى علماء الاجتماع وخبراء آخرون الكثير من الوقت في التفكير والتحدث عن جميع الطرق المتبعة والتصرفات التي تفقد الناس الثقة بالآخرين.

وتوصل العلماء إلى 5 أمور شائعة تغيب شعور الثقة لدى الآخرين تجاهك، وهي:

1- وجود فجوة كبيرة بين كلماتك وأفعالك

يقول مؤلفو كتاب "Spark"، إنه كلما كانت هذه الفجوة أكبر، بدوت أقل جدارة بالثقة. وعلى سبيل المثال، إذا قلت أنك ستقدم مشروعا في وقت تحدده بنفسك ولم يتم الأمر، فإنك تخاطر بسمعتك وتعزيز ثقة الآخرين بك.

2- الابتسام بطريقة مشبوهة

وجدت دراسة أجريت عام 2016، أن بعض تعبيرات الوجه يُنظر إليها على أنها علامات على عدم الجدارة بالثقة، حتى لو لم تكن حقيقية. وعلى سبيل المثال، اعتقد المشاركون في إحدى الدراسات، أن الابتسامات الخاضعة للرقابة هي علامات على عدم الجدارة بالثقة.

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3- استخدام القاعدة الذهبية

يوصي وكيل مكافحة التجسس، روبن دريك، باستخدام القاعدة البلاتينية لجعل الناس يثقون بك. فبدلا من معاملة الآخرين بالطريقة التي ترغب أن تُعامل بها (القاعدة الذهبية)، عاملهم كما يرغبون حقا.

4- مدح الإدارة أكثر من اللازم

ربما يكون الموظف مثاليا على الورق، إلا أنه قد يقوم بأمر مخادع عن طريق مدح الإدارة والمسؤولين على الدوام، ما يمكن أن يخلق مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالثقة بين الموظفين.

5- عدم الثقة بالآخرين

أوضح الباحثون أن الثقة يجب أن تكون متبادلة بين الأشخاص، خاصة فيما يتعلق بضرورة الثقة بأولئك الذين يعرفون تفاصيل شخصية محددة عن حياتك.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا