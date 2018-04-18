استخراج ولاعة ابتلعها صيني قبل 20 عاما

استخرج أطباء من مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية ولاعة قديمة من بطن صيني، ابتلعها قبل 20 عام "فقط".

ونشرت بوابة "UPI" الإلكترونية الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعية، وسلط الضوء على الحادثة النادرة.

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وصور فيديو العملية بكاميرا خاصة أدخلها الأطباء إلى جوف الرجل. واستغرقت العملية مدة 10 دقائق استخرج فيها الأطباء الولاعة بعد المحاولة الثانية في سبر بطن الرجل.

وكان الرجل قد أخبر الأطباء أنه ابتلع الولاعة في القرن الماضي عن طريق الخطأ، لكنه لم يطلب المساعدة الطبية حينها ولم يشعر بأي انزعاج طوال تلك الفترة. إلا أنه أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من آلام شديدة في البطن ومن براز دموي.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو