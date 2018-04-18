 
مباشر

استخراج ولاعة ابتلعها صيني قبل 20 عاما

متفرقات

استخراج ولاعة ابتلعها صيني قبل 20 عاما
youtube.com/News Capital
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4gs

استخرج أطباء من مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية ولاعة قديمة من بطن صيني، ابتلعها قبل 20 عام "فقط".

ونشرت بوابة "UPI" الإلكترونية الخبر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعية، وسلط الضوء على الحادثة النادرة.

إقرأ المزيد
استخراج 639 مسمارا من أمعاء مريض

وصور فيديو العملية بكاميرا خاصة أدخلها الأطباء إلى جوف الرجل. واستغرقت العملية مدة 10 دقائق استخرج فيها الأطباء الولاعة بعد المحاولة الثانية في سبر بطن الرجل.

وكان الرجل قد أخبر الأطباء أنه ابتلع الولاعة في القرن الماضي عن طريق الخطأ، لكنه لم يطلب المساعدة الطبية حينها ولم يشعر بأي انزعاج طوال تلك الفترة. إلا أنه أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من آلام شديدة في البطن ومن براز دموي.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
قناة RT تبدأ بتسلم طلبات الاشتراك في جائزة خالد الخطيب الدولية للصحفيين العاملين في مناطق النزاع