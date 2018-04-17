بالفيديو.. وحش رهيب يشبه الإنسان يقتل الكلاب في الأرجنتين

شكا أهالي مدينة سانتا- فيه في الأرجنتين من الوحش الرهيب الذي قتل في أبريل الجاري كلبيْن أحدهما هو الكلب الراعي الألماني وثانيهما كلب بيتبول البريطاني.

وبعد أن تمكن أحد من سكان المدينة من تصوير الوحش قال البعض إنه مخلوق شبه الكلب وشبه الإنسان.

قالت صحيفة " Standard " إن أهالي المدينة مذعورون وطالبون من الشرطة باتخاذ إجراءات.

وقارن البعض هذا المخلوق بإبل لعنقه الطويل ورأسه الصغير.

المصدر:فيستي.رو

يفغيني دياكونوف