"إيرباص" المستقبلية.. ثورة في عالم صناعة الطيران (فيديو)

تنوي شركة "إيرباص" إضافة الأسرة لركاب الدرجة السياحية في طائراتها القادمة، سعيا لتوفير أكبر قدر من الراحة للمسافرين.

وأعلنت الشركة الرائدة أنها أبرمت اتفاقية مع شركة "زودياك" الفرنسية، والمتخصصة بتزويد معدات ولوازم الطيران. حيث تضمن الاتفاق إنشاء مقصورة سفلية في الطائرة تحتوي على أسرة، كتلك التي توجد في عربات القطارات. أي سيخصص جزء من خزان البضائع ليصبح قسم الراحة والاسترخاء الجديد.

ومع بداية عام 2020، سيصبح الأمر واقعا على متن "إيرباص" A330 وA350. كما تفكر الشركة بإدراج أقسام أخرى لألعاب الأطفال وعيادات طبية جوية، لمعالجة المرضى أو المتعبين من السفر.

الأمر الجديد هو أن الميزة ستتوفر لركاب كل الدرجات وليس الدرجة الأولى وحسب، ولكن بالتأكيد سيكون سعر التذاكر أعلى نسبيا، في حال الرغبة باستخدام الأسرة خلال الطيران. كما ستكون الميزة الجديدة متوفرة حصرا على متن الرحلات الجوية الطويلة، كتلك التي تصل لندن بسيدني مثلا.

المصدر: إيكونوميست

قتيبة دعبول