بلا ضرائب.. روسيا تستعد لكأس العالم

بدأت مطارات موسكو وبطرسبورغ وسوتشي في الاتحاد الروسي تجربة استرداد الضرائب للمواطنين الأجانب أثناء مغادرتهم البلاد استعدادا للمونديال.

وتتيح تجربة "بلا ضرائب" (Tax free) للمواطن الأجنبي استرداد جزء من الضرائب التي يضطر لدفعها داخل حدود الاتحاد الروسي على البضاعة المشتراة داخل البلاد، وتمثل 18% من ثمن البضاعة بشرط أن يفوق حجم المشتريات من نفس المتجر قيمة 10 آلاف روبل (حوالى 160 دولارا أمريكيا).

لكن مواطني الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان وقرغيزستان) لن يتمتعوا بتلك الميزة، نظرا لوجودهم داخل منطقة ضريبية واحدة.

وينبغي على المواطنين الأجانب الراغبين في استرداد الضرائب الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وكذلك طلب استمارة خاصة من المتجر يدون فيها اسم المشتري وجنسيته ورقم جواز سفره وعنوانه ورقم بطاقة الائتمان ومعلومات أخرى ضرورية.

وأثناء المغادرة، على المواطن أن يحصل على ختم من إدارة الجمارك في ميناء المغادرة (بالإمكان أن يطلب موظف الجمارك الاطلاع على البضاعة التي يجب أن تكون في حالة جديدة).

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ثم تقوم شركات مثل (Global Blue وPremiere Tax Free) مختصة بإعادة الضرائب بالتحقق من فواتير الشراء وأختام الجمارك، وتحصل في المقابل على نسبة صغيرة.

وبالإمكان أيضا وضع استمارة إعادة الضرائب في ظرف خاص، وتركها في صندوق خاص، وتحول النقود إلى حساب المشتري بعد مرور 2-3 أسابيع.

ومن المفترض أن يطبق هذا النظام في جميع المدن التي تجري فيها أحداث كأس العالم لكرة القدم، إلا أنها تطبق الآن في ثلاث مدن فحسب: موسكو، بطرسبرغ وسوتشي.

المصدر: تاس

محمد صالح