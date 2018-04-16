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استيقاظ 3 دببة من سباتها الشتوي في موسكو

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استيقاظ 3 دببة من سباتها الشتوي في موسكو
Ria.ru Vladimir Viatkin
دب في حديقة حيوان موسكو
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شهدت حديقة الحيوان في العاصمة الروسية موسكو، الاثنين 16 أبريل، استيقاظ 3 دببة من سباتها الشتوي.

وقال ناطق باسم حديقة الحيوان إن اثنين من الدببة من جبال الهمالايا، والثالث دب أسود من شبه جزيرة كامتشاتكا. وأضاف أنها قضت 4 أشهر نائمة.

Ria.ru
دب من حديقة حيوان موسكو

وأوضح الناطق أن عمال حديقة الحيوان قاموا بإعداد الأعشاب والقش لها لتستطيع بناء أوكار مريحة. كما أن الدببة تعود تدريجا إلى نظامها الغذائي ونشاطها البدني الطبيعييْن، حيث يعطيها المختصون أولا أكلا نباتيا من الخضروات والفواكه. لكن بعد يوم أو ثلاثة، تتناول الدببة أعلافا أكثر دسما، مع العلم أنها تفقد عادة وقت السبات الشتوي نحو 20% من أوزانها.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف

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