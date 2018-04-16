شاهدوا تطور عربات مترو موسكو عبر 80 عاما (صور)

يعد مترو الأنفاق في العاصمة موسكو من أقدم وأعقد شبكات النقل في العالم، حيث واكب تطور المدينة العريقة في كل مراحله وصولا إلى يومنا هذا.

وفي ما يلي نبذة مصورة عن عربات النقل التي استخدمت عبر السنين، في نقل مئات الملايين من سكان المدينة وزوارها.

- الفئة A: صممت عام 1934 وكانت أول عربات مترو المدينة المستخدمة في النقل.

You-Tube/ euronews (in English)

- الفئة G: دخلت الخدمة عام 1939، أي قبيل الحرب العالمية الثانية، وتميزت بسرعة جديدة وصلت إلى 75 كم/ ساعة، أي أسرع من سابقتها بـ 10 كم/ ساعة.

You-Tube/ VideoFromMoscow

- الفئة D: ظهرت أول مرة عام 1955، وهي أقدم فئة تم استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

Wikipedia/ Xansme

- الفئة (81-717): دخلت الخدمة على نطاق واسع عام 1976، حيث باتت تشكل اليوم أكثر العربات انتشارا في موسكو وروسيا عموما. كما تميزت بإدخال "زر الطوارئ" إلى مقصوراتها، والذي يصل الركاب مباشرة بسائق المترو.

You-Tube/ VideoFromMoscow

- الفئة "Yauza": فشلت هذه الفئة في تحقيق ما أنجزته الفئات السابقة، حيث عانت من الأعطال الفنية التي حدت من تصنيعها على نطاق واسع. كما ظهرت أول مرة خلال حكم الرئيس بوريس يلتسين، أي في تسعينيات القرن الماضي.

You-Tube/ VideoFromMoscow

- الفئة "Rusich": لاقت هذه العربات نجاحا كبيرا بعد تصميمها أول مرة في عام 2002، بمشاركة مجموعة "Alstom" الفرنسية. وتشكل اليوم قرابة ثلثي عربات موسكو عددا.

You-Tube/ VideoFromMoscow

- الفئة "Moscow": هي الأجدد في روسيا، والأوسع حجما، حيث أدخل فيها أحدث نظام تكييف هواء، وشواحن USB، ومقابض استناد إضافية للركاب. وتتميز عرباتها بأنها أكثر سرعة وهدوءا مقارنة مع الفئة "Rusich".

You-Tube/ VideoFromMoscow

المصدر: Russia Beyond The Headlines

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