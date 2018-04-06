بالفيديو.. شعر ترامب يحاول الهرب من جديد

وجه مستخدمو موقع تويتر الأنظار مرة جديدة إلى شعر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يتطاير في الهواء.‏

وشارك صاحب حساب تويتر المدعو، ديفيد ماك، تغريدات وصورا للرئيس الامريكي، وزاد عليها فيديو لترامب وهو يصعد سلم الطائرة.‏

watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq — David Mack (@davidmackau) April 5, 2018

وعلق ديفيد على الفيديو بقوله إن غرة السياسي تحاول الهرب من صاحبها.‏ وسُجل الفيديو، يوم الخميس 5 أبريل الجاري، عندما طار ترامب إلى ولاية فرجينيا الغربية لحضور مؤتمر حول الضرائب. وكانت ‏الرياح قوية في ذلك اليوم.‏





وشاهد الفيديو أكثر من 20 ألف شخص، قارنوا شعر الرئيس الأمريكي بشعر شخصيات الكرتون الخيالية بتسريحاتها غير الواقعية ‏وبالخضار أيضا.‏

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو