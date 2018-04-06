بالفيديو.. شعر ترامب يحاول الهرب من جديد
twitter/@davidmackau
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وجه مستخدمو موقع تويتر الأنظار مرة جديدة إلى شعر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يتطاير في الهواء.
وشارك صاحب حساب تويتر المدعو، ديفيد ماك، تغريدات وصورا للرئيس الامريكي، وزاد عليها فيديو لترامب وهو يصعد سلم الطائرة.
watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq— David Mack (@davidmackau) April 5, 2018
وعلق ديفيد على الفيديو بقوله إن غرة السياسي تحاول الهرب من صاحبها. وسُجل الفيديو، يوم الخميس 5 أبريل الجاري، عندما طار ترامب إلى ولاية فرجينيا الغربية لحضور مؤتمر حول الضرائب. وكانت الرياح قوية في ذلك اليوم.
April 5, 2018
April 5, 2018
وشاهد الفيديو أكثر من 20 ألف شخص، قارنوا شعر الرئيس الأمريكي بشعر شخصيات الكرتون الخيالية بتسريحاتها غير الواقعية وبالخضار أيضا.
المصدر: لينتا.رو
خالد ظليطو
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