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بالفيديو.. شعر ترامب يحاول الهرب من جديد

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بالفيديو.. شعر ترامب يحاول الهرب من جديد
twitter/@davidmackau
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وجه مستخدمو موقع تويتر الأنظار مرة جديدة إلى شعر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يتطاير في الهواء.‏

وشارك صاحب حساب تويتر المدعو، ديفيد ماك، تغريدات وصورا للرئيس الامريكي، وزاد عليها فيديو لترامب وهو يصعد سلم الطائرة.‏

وعلق ديفيد على الفيديو بقوله إن غرة السياسي تحاول الهرب من صاحبها.‏ وسُجل الفيديو، يوم الخميس 5 أبريل الجاري، عندما طار ترامب إلى ولاية فرجينيا الغربية لحضور مؤتمر حول الضرائب. وكانت ‏الرياح قوية في ذلك اليوم.‏

وشاهد الفيديو أكثر من 20 ألف شخص، قارنوا شعر الرئيس الأمريكي بشعر شخصيات الكرتون الخيالية بتسريحاتها غير الواقعية ‏وبالخضار أيضا.‏

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو

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