لماذا فشل الاتحاد السوفيتي في بناء "ديزني لاند" الشرق؟

بالرغم من ولع الزعيم السوفيتي، نيكيتا خروشوف، بديزني لاند إلا أنه لم يتمكن من زيارتها أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة، وتعهد ببناء نسخة سوفيتية تتفوق على نظيرتها الأمريكية.

ومن المعروف أن أول مدينة ترفيه "ديزني لاند" بنيت في كاليفورنيا عام 1955. وفي التاريخ نفسه، قرر السوفيت مجاراة الأمريكيين في ذات المجال وخططوا لتشييد نسختهم الخاصة من مدينة الترفيه الشهيرة.

وظهرت الفكرة لأول مرة بعد زيارة خروشوف للولايات المتحدة، حيث زاد إصراره على تشييد النسخة السوفيتية عقب منع السلطات الأمريكية له من زيارة "ديزني لاند".

وفي تعليقها على سبب منع الزيارة، بررت الاستخبارات الأمريكية أن رغبة خروشوف كانت مفاجئة ولم يكن هناك وقت كاف للتخطيط الأمني لها بغرض ضمان سلامة الزعيم السوفيتي والوفد المرافق له. وأغضب التبرير الزعيم السوفيتي ولم يقتنع به، ما جعله يتعهد ببناء نسخة جديدة وإطلاق اسم "وندرلاند" عليها.

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وأقرت السلطات الموازنة العامة للمشروع بتكلفة 600.000.000 روبل، بل وأعد أيضا المخطط الهندسي الإنشائي على يد أشهر معماري السوفيت آنذاك. بالإضافة إلى إرسال بعثات رسمية استقصائية إلى الولايات المتحدة لجمع كل ما يلزم من معلومات حول المشروع. وكان من المتوقع أن يتخطى عدد زوار المدينة نصف مليون زائر سنويا.

وعلى الرغم من موافقة القيادة السوفيتية الكاملة على البناء ورصد الميزانية الملائمة، إلا أن وفاة خروشوف (1964) حالت دون تحقيق حلمه، ليس فقط بما يخص "وندرلاند"، بل والعديد من المشاريع الحكومية الأخرى التي تم إلغاؤها. ومنذ ذلك الحين، اندثرت فكرة "ديزني لاند" الشرق ولم تطرح بعدها على يد أي زعيم سوفيتي لاحق.

المصدر: "Russia Beyond The Headlines"

قتيبة دعبول