بالفيديو.. أكثر الجزر اكتظاظا بالسكان في العالم

تتميز جزيرة "سانتا كروز ديل أيسلوت" الكولومبية بصغر مساحتها وارتفاع عدد ساكنيها، ما يجعل منها أكثر الجزر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وتقع الجزيرة في البحر الكاريبي شمالي شاطئ كولومبيا. وتبلغ مساحتها 12 ألف متر مربع (1.2 هكتار)، ما يقل عن مساحة الكرملين في موسكو مثلا. ويبلغ عدد سكانها 1200 نسمة.

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وتحتوي الجزيرة على مدرسة ثانوية ومتجران ومقهى. وكانت منذ 150 عاما غير مأهولة عمليا. واستخدمها الصيادون أحيانا كمخبأ من العواصف أو مكان للراحة. لكن مع مرور الوقت، بدأ الصيادون ببناء منازل في الجزيرة، وعاش أبناؤهم وأحفادهم هناك حتى يومنا هذا.

المصدر: ميل.رو

يفغيني دياكونوف