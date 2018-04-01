شاهد.. لحظة انفجار أحد خطوط الغاز في مصر

عرضت قناة "أون لايف" المصرية، اليوم السبت، لقطات مصورة لإنفجار أحد خطوط الغاز في العين السخنة، نتيجة حريق نشب داخل موقع للإنشاء الجديد.

وأوضحت القناة أن الحريق وقع داخل موقع للإنشاء الجديد بالعين السخنة في السويس، بجوار منطقة جبل الجلالة، بسبب اصطدام سيارة "لودر" بأحد خطوط الغاز، وانتقل إلى موقع الحريق سيارات الدفاع المدني ما أدى إلى انفجار خط غاز.

المصدر: "يوتيوب"