التقاط الصور على الهواتف الذكية يفقدنا ذكرياتنا!

قال باحثون إن التقاط الصور على الهواتف الذكية يجعلنا نفقد أغلى ذكرياتنا، لتشتت الانتباه وتناسي الشيء المراد تصويره.

ويقول الباحثون إن استخدام الهاتف الذكي يأخذنا بعيدا عن اللحظة التي نعيشها وينتقل إلى ذاكرتنا ويغير في النهاية الطريقة التي نتذكر بها ما حدث في حياتنا الخاصة.

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وعندما نخلق ذكريات، فإن العصبونات في أدمغتنا تربط بين الأحاسيس التي تخلق الذكريات، على سبيل المثال ما يبدو عليه شيء ما، أو ما تشعر به.

وإذا تشتت الانتباه من خلال التقاط الصور، فلن يتم تخزين هذه المعلومات مطلقا ولا يتم تسجيل هذه الأحاسيس.

وخلال الدراسة التي أجريت من قبل مجلة "Experimental Social Psychology"، بقيادة إيما تمبلتون، الباحثة النفسية في كلية دارتموث في هانوفر بولاية نيو هامبشير، وجد الباحثون أن المشاركين الذين لم يكن لديهم أجهزة ذات كاميرا أثناء الاختبارات، تمكنوا من تذكر كل تجاربهم بشكل أدق من زملائهم الذين كانوا يمتلكون كاميرات.

وتقترح هذه النتائج أن استخدام هذه الوسائل قد يمنع الناس من تذكر الأحداث ذاتها التي يحاولون الحفاظ عليها عن طريق التصوير.

وقال الباحثون إن استخدام الأجهزة الذكية أصبح "مصدر إلهاء كبير" في حياتنا اليومية، وقد وجدت الدراسة أن نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي يغير طريقة استرجاعنا للذكريات، وقد يؤدي بنا إلى نسيانها بسهولة أكبر.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني