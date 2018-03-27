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ومن الـ"iPhone" ما قتل!

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أعلنت وزارة حالات الطوارئ في أوزبيكستان أن ثلاثة أشخاص قتلوا أثناء محاولتهم إخراج هاتف "iPhone" من بالوعة مرحاض!

وأوضح المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في أوزبيكستان أن الأشخاص الثلاثة تسمموا حتى الموت بسبب انبعاث غازات سامة في البالوعة.

هذه الحادثة المؤسفة وقعت في بلدة بمنطقة نامانجان، حين وقع من أحد السكان المحليين هاتف نقال في بالوعة بباحة منزله. الرجل سارع إلى طلب المساعدة من أحد جيرانه، ونزل في نفس الوقت إلى البالوعة لاستعادة الـ "iPhon"، لكنه فقد وعيه.

ولاحقا نزل إلى البالوعة والد صاحب المنزل وأحد الجيران، وداهمهما نفس المصير وفقدا وعيهما أيضا.

الرجلان لقيا حتفهما في عين المكان، فيما توفى والد صاحب المنزل في المستشفى من دون أن يستعيد وعيه.

المصدر: mignews

محمد الطاهر

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