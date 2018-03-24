موسكو تنضم لـ "ساعة الأرض"!

تخطط الجهات المعنية في العاصمة الروسية موسكو لإطفاء الإنارة الخارجية لأكثر من 1900 مبنى في موسكو، يوم السبت 24 مارس، لدعم الحملة الدولية المعروفة بـ "ساعة الأرض".

وسيحل الظلام على أشهر مباني موسكو الحكومية والثقافية وغيرها من الصروح المعمارية في العاصمة الروسية، كالكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص ومسرح البولشوي وحديقة زاريادي والمدارس والجسور، وناطحات السحاب وغيرها من الأبنية الشهيرة، بحسب البيان الصحفي الذي نشره المكتب الإعلامي للمجمع الخدمي للعاصمة الروسية، الذي يشارك هذا العام للمرة السابعة في أكبر حدث دولي.

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ويدعم المجمع الخدمي لبلدية موسكو حملة "ساعة الأرض" الدولية، التي تنظمها إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في موسكو بالاشتراك مع الصندوق الدولي لحماية الطبيعة، لاهتمامه بالقضايا البيئية في العالم.

وتبدأ ساعة الأرض لعام 2018، الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينيتش (11:30 بتوقيت موسكو)، وتستمر لمدة 60 دقيقة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو