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ترامب يثير موجة من السخرية بسبب "القوات الفضائية"

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ترامب يثير موجة من السخرية بسبب
Gettyimages.ru
ترامب يثير موجة من السخرية بسبب "القوات الفضائية"
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يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد لتشكيل "جيش بين المجرات" بعد اقتراحه إنشاء وحدة مسلحة تعرف مؤقتا باسم "قوات الفضاء"، وهو ما أثار موجة من السخرية عبر الإنترنت.

وقال ترامب خلال زيارة قصيرة إلى قاعدة ميرامار الجوية في ضاحية سان دييغو، يوم الثلاثاء 13 مارس: "الفضاء منطقة قتال، مثل الأرض والجو والبحر.. وقد يكون لدينا قوة فضائية، أو أن نطور قوات أخرى"، وبرر ذلك بالقول: "نقوم بعدد هائل من الأعمال في الفضاء، وربما نحن بحاجة إلى تشكيل قوة جديدة قد نطلق عليها اسم قوات الفضاء"، وتابع: "في الواقع لم أكن جديا، ولكنهم قالوا لي ما هذه الفكرة الرائعة! وربما ننفذها".

وهذا ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تويتر، حيث رأى النشطاء في هذه الفكرة ضربا من الخيال العلمي في الصناعة السينمائية.

وتساءل الكثيرون ما إذا ستكون هذه الفكرة سبب الدمار الحقيقي لكوكب الأرض، أم أن "القوة الفضائية" ستساعد في اكتشاف الحياة خارج كوكبنا، حتى أن البعض رجح أن عالم الفيزياء الفلكية الراحل ستيفن هوكينغ قد توفي بعد أن سمع بفكرة ترامب.

المصدر: RT

فادية سنداسني

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