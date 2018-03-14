ترامب يثير موجة من السخرية بسبب "القوات الفضائية"

يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستعد لتشكيل "جيش بين المجرات" بعد اقتراحه إنشاء وحدة مسلحة تعرف مؤقتا باسم "قوات الفضاء"، وهو ما أثار موجة من السخرية عبر الإنترنت.

وقال ترامب خلال زيارة قصيرة إلى قاعدة ميرامار الجوية في ضاحية سان دييغو، يوم الثلاثاء 13 مارس: "الفضاء منطقة قتال، مثل الأرض والجو والبحر.. وقد يكون لدينا قوة فضائية، أو أن نطور قوات أخرى"، وبرر ذلك بالقول: "نقوم بعدد هائل من الأعمال في الفضاء، وربما نحن بحاجة إلى تشكيل قوة جديدة قد نطلق عليها اسم قوات الفضاء"، وتابع: "في الواقع لم أكن جديا، ولكنهم قالوا لي ما هذه الفكرة الرائعة! وربما ننفذها".

Breaking: Trump taps Darth Vader to lead his #SpaceForce. pic.twitter.com/ygv81MKonq — Simar (@sahluwal) March 13, 2018

Of course Trump wants to create a Space Force. He doesn't want any kind of alien entering the U.S. "They're bringing laser swords, they're bringing pod people, they're face huggers and some of them I'm sure are fine extra terrestrials." #spaceforce — Barry Wernick (@BarryWernick) March 13, 2018

Now Trump wants to build a space force. pic.twitter.com/N0BJUW2ocF — Trump's not my Pres (@Nysteveo2AOLcom) March 14, 2018

وهذا ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تويتر، حيث رأى النشطاء في هذه الفكرة ضربا من الخيال العلمي في الصناعة السينمائية.

وتساءل الكثيرون ما إذا ستكون هذه الفكرة سبب الدمار الحقيقي لكوكب الأرض، أم أن "القوة الفضائية" ستساعد في اكتشاف الحياة خارج كوكبنا، حتى أن البعض رجح أن عالم الفيزياء الفلكية الراحل ستيفن هوكينغ قد توفي بعد أن سمع بفكرة ترامب.

I think Stephen Hawking died laughing at Trump’s “Space Force" idea. — Denizcan James (@MrFilmkritik) March 14, 2018

We can’t let Stephen Hawking’s passing slow the formation of Trump’s Space Force. — Patton Oswalt (@pattonoswalt) March 14, 2018

Trump: "I want a space force!"



Hawking: "Check, please." — Andy Glockner (@AndyGlockner) March 14, 2018

المصدر: RT

فادية سنداسني