كيف يقوم جيش النمل الذكي ببناء "جسور حية"؟ (فيديو)

أظهرت لقطات رائعة كيفية قيام جيش النمل ببناء الجسور باستخدام أجساده، عبر التسلق أفراده فوق بعضهم البعض لعبور الفجوات في سلسلة من السيناريوهات المختلفة.

والتُقط مقطع الفيديو كجزء من دراسة جديدة، بحثت في كيفية تتبع النمل لقواعد بسيطة، واستخدام خوارزميات أساسية لبناء هياكل "حية" ديناميكية.

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وأظهرت الدراسة التي أعدها خبراء في معهد نيوجرسي للتكنولوجيا، أن النمل يقوم ببناء الجسور عند مصادفة فجوة ما في طريقه.

ووجد الباحثون أن بناء الجسور يبدأ عندما يصل النمل المتقدم في خط السير إلى فجوة ما تؤدي إلى إبطاء الحركة، لتستمر ما تبقى من المستعمرة في طريقها، عبر السير فوق بعضها البعض مرارا وتكرارا، بحيث يتم إنشاء بنية تشبه الجسر من النمل المجمد.

ودرس فريق نيوجيرسي في الاختبارات الميدانية في بنما، كيفية تحديد النمل لمكان بناء الجسر. واستخدم الباحثون بنية على شكل حرف V للاختبارات، حيث تقوم نملة فردية بتشغيل خوارزمية "سد الفجوة"، بحيث يمكن للنمل معرفة عدد مرات التوقف والتجمد، ما يؤدي إلى تخمين عرض الجسر.

وأوضح الباحثون أنه يمكن استخدام هذه الخوارزميات، لتصميم الروبوتات المناسبة لتطبيقات مختلفة، بما في ذلك هياكل الإصلاح الذاتي.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا