"أطعمة يوم القيامة" بتاريخ صلاحية يدوم 25 عاما!

يوجد العديد من السيناريوهات المتوقعة حول نهاية العالم، الأمر الذي يثير القلق لدى الكثيرين خاصة فيما يتعلق بمشكلة تأمين الغذاء اللازم حال حدوث الكارثة.

ولحسن الحظ، طرحت شركة Costco، فكرة مجموعات الطعام، التي يمكن أن تغطي احتياجات الأسرة لمدة تصل إلى عام كامل. وتقوم الشركة ببيع وجبات من الطعام، تتراوح أسعارها من ألف إلى 6 آلاف دولار.

وتشمل المجموعات أصناف متنوعة من الأطعمة المجففة والفورية، بما في ذلك الأرز والفول والقرنبيط والموز والفراولة والدجاج والحليب. وهناك أيضا بعض التوابل الأساسية ومكونات الطهي، مثل "مسحوق الزبدة".

ويمكن أن يستمر العديد من العناصر المجففة المجمدة، لمدة تصل إلى 25 عاما، في حين يبلغ العمر الافتراضي لبعض المواد حوالي 30 عاما.

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وقامت Costco ببيع أطعمة يوم القيامة منذ العام الماضي على الأقل، حيث قالت: "استمتع بفكرة أنه سيكون لديك الأطعمة الأساسية التي تحتاجها عائلتك، للنجاة من كارثة طارئة أو طبيعية".

ولم تكشف الشركة عن عدد مجموعات أطعمة يوم القيامة التي باعتها، ولكن يمكن القول إن المشترين يحبونها، وذلك من خلال مراجعة ردود أفعال المستخدمين على مجموعات تخزين المواد الغذائية، التي تبلغ قيمتها 4 آلاف دولار أمريكي.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، انتشرت مقاطع فيديو على يوتيوب، حول البقاء على قيد الحياة حال حدوث هجوم نووي، بعد تحذيرات الخبراء. وبالإضافة إلى تخزين الطعام، اقترح الباحثون نصائح أساسية أخرى، مثل العثور على مأوى ووجود مولد كهربائي في متناول اليد، إلى جانب المياه النظيفة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا