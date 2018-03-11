كيف تخاطب الكلاب؟

أجرى باحثون كنديون سلسلة من التجارب العلمية على الطريقة المثلى في التواصل مع الكلاب المنزلية.

وأكد علماء النفس في جامعة يروك الكندية أن على الإنسان معاملة الكلاب بنفس الطريقة التي يتعامل فيها مع الأطفال الصغار.

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ويجب استخدام كلمات مبسطة ونبرة صوت محببة لدى التعامل مع الكلاب المنزلية لأنها تستجيب لطبقة الصوت وطريقة الكلام فحسب.

وأجرى الباحثون للتأكيد على ذلك، سلسلة من التجارب، جعلوا فيها الكلاب تستمع إلى اثنين من الأشخاص الغرباء في كل مرة.

وجاءت النتيجة لصالح من تعاملوا مع الكلاب بنبرة محببة وتعابير لطيفة، حيث تجاوبت جميع الكلاب مع الأشخاص اللطفاء أكثر وبادرت للعب معهم.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو