"اليخت الطائر" في لقطات مذهلة!

كشفت مجموعة من الصور المذهلة تفاصيل "اليخت الطائر" القادر على نقل 8 أشخاص فوق الأمواج بسرعة تصل إلى 74 كلم/الساعة.

ويتميز اليخت الفاخر القائم على نظام الديزل والكهرباء، بوجود نظام قابل للسحب، يمكنه الارتفاع فوق الأمواج إلى مسافة 5 أقدام. ولم يتم الإعلان عن السعر الرسمي لليخت، الذي لن يتم إطلاقه قبل 12 شهرا، ولكن من المرجح أن يصل إلى ملايين الدولارات.

وصممت شركة "إناتا البحرية"، ومقرها في الشارقة، ثالث أكبر مدينة في دولة الإمارات، اليخت الطائر "Foiler".

ومع زيادة سرعة اليخت، تبدأ أربع مواسير "hydrofoils" برفع "Foiler"، ليبدو مثل طائرة تتحرك على المدرج قبل الإقلاع. وعند الوصول إلى سرعة 18 عقدة (33 كلم/الساعة)، يرتفع اليخت بالكامل ليبدو وكأنه يطير فوق الماء.

ويمكن لليخت الحفاظ على أدائه وسط رياح تصل سرعتها إلى حوالي 65 كلم في الساعة.

وصمم الباحثون "اليخت الطائر" من ألياف الكربون مع الفولاذ المقاوم للصدأ، كما صُممت الأجزاء الميكانيكية من الألمنيوم والتيتانيوم.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا