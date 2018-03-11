تدريب الروبوتات على قلي الهمبرغر

بدأ الروبوت فليبي العمل في قلي الهمبرغر في مطعم للأكلات السريعة بمدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا، ما يشير إلى قرب انقراض هذه المهنة منخفضة الأجور.

هذا الروبوت إضافة إلى قلي 12 قطعة من الهمبرغر، يقوم بتنظيف مكان عمله وكشط الدهون وفرم اللحم وإضافة الملح والتوابل اللازمة.

تبلغ قيمة هذا الروبوت 60 ألف دولار وتكاليف صيانته تقدر بـ 20 ألف دولار سنويا. ومع ذلك يعتزم صاحب المطعم استرداد هذه المبالغ من خلال سرعة خدمة الزبائن، أي زيادة المبيعات، وكذلك تشغيل أمثاله في 50 فرعا آخر.

وأعلن جون ميلر مدير المطعم في تصريح لـ "بي بي سي" أنه سيتم تغيير شروط تعيين العاملين، وقريبا سيقل عدد العاملين في المطبخ الذين يقومون بعمل خطر مقابل أجور منخفضة.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما