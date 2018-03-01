شاب مصري يقرر السفر إلى روسيا بـ"العجلة"

قرر الشاب المصري، محمد نوفل، السفر إلى روسيا لمشاهدة مونديال كأس العالم وتشجيع المنتخب المصري، من خلال السفر بدراجة هوائية، على أن تبدأ رحلته في السابع من شهر أبريل المقبل.

ونشر "نوفل"، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أنا مسافر روسيا بالعجلة وهتحرك من القاهرة في بداية أبريل بإذن الله وهعدي على مجموعة دول وعندي استفسارات بخصوص "بلغاريا - رومانيا - مولدوفا - أوكرانيا – روسيا" لو حد سافر حاجة فيهم أو أكتر ويُفضل لو كان بري، يترك تعليق."

وأضاف الشاب المصري أنه حصل على معظم الموافقات الأمنية للسفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري في كأس العالم.

المصدر: "مواقع مصرية"