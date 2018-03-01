لماذا تزيد صدمات الكهرباء الساكنة في الشتاء؟

من المعروف أن للطقس البارد آثارا جانبية عدة، وفي هذا الوقت من السنة في فصل الشتاء، يصبح الناس أكثر عرضة لتلقي الصدمات الكهربائية الساكنة.

وعادة ما يلاحظ الكثيرون زيادة في عدد الصدمات الناتجة عن الكهرباء الساكنة مع انخفاض درجات الحرارة، وهناك تفسير منطقي لحدوث هذا الأمر، لا سيما عندما يكون الطقس باردا وجافا، كما يمكن لهذه المشكلة أن تظهر في أي وقت من السنة، حيث تجمع أجسادنا إلكترونات إضافية من الأسطح المحيطة بنا.

I’m living my childhood dream of being Sailor Jupiter with all the static electric in LA right now ⚡️ pic.twitter.com/BDJCZkEpAX — Molly McRoberts (@MollyMcRoberts) February 28, 2018

وقد يزيد المشي عبر النايلون والسجاد الصوفي أو ارتداء أحذية في أسفلها مطاط، من احتمال حدوث هذه الظاهرة.

وتتراكم الإلكترونات في أجسادنا وتنتشر عبر الجلد حتى نحصل على شحنة عالية جدا، فإذا لمسنا شيئا معدنيا، تنتقل الشحنة العالية من الجسم إلى المعدن، ما ينتج عنه شرارة كهربائية. أي أن هذه الظاهرة تحدث عندما تقفز تلك الشحنات من جسم ذي كمية عالية من الشحنات إلى جسم آخر ذي شحنات أقل.

ووفقا لتقرير صحيفة "كامبريدج نيوز"، فإن الهواء يعتبر عازلا كهربائيا، وهو ما يعني أن الإلكترونات لا تمر من خلاله بسهولة، ولكن عندما يحمل الهواء بخار الماء فإن جزئيات الماء تسمح للإلكترونات بالمرور بحرية أكبر.

Well daaaamn been getting static electric shock from everything I touch for 2 days straight. Wtf is going on 😡 pic.twitter.com/zrBZqy1xI7 — Firecracker Sparks (@Blackout_Sparks) February 12, 2018

وهذا يعني أنه في الظروف الباردة والجافة، وعندما تكون نسبة الرطوبة منخفضة في الهواء، فإنه من الصعب على الإلكترونات التحرك بسبب سخانات التدفئة في المنازل، التي تجعل الهواء أكثر جفافا، ولا تساعد على تحرك الإلكترونات بحرية. مما يوضح أن خطر زيادة الإلكترونات على أجسادنا يزيد من احتمال تعرضنا للصدمات الكهربائية.

ولمنع الصدمات والتقليل من كمية الشحنات المتراكمة في أجسادنا، يمكن اتباع بعض الطرق البسيطة، من قبيل اعتماد مرطبات الهواء، وارتداء ملابس "محايدة إلكترونيا" مثل القطن، فضلا عن استعمال أحذية جلدية.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني