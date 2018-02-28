فكر مرتين قبل القيام بهذه الأشياء!

تحذر بحوث الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة من مخاطر المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة على صحتنا، ويوجد أيضا الكثير من العادات اليومية الخطرة على الصحة بشكل عام.

وفيما يلي أهم العادات أو الأشياء التي يجب أن نفكر مرتين قبل تنفيذها:

- ضبط المنبه في وقت أبكر من المطلوب

قد يبدو الأمر وكأنه فكرة جيدة، ولكن غالبا ما يؤدي النوم المتقطع إلى الشعور بالتعب. لذا فمن الأفضل ضبط المنبه في الوقت المحدد تماما ووضعه بعيدا عن السرير.

- وضع جميع المنتجات الاستهلاكية في كيس واحد

حذرت وكالة معايير الأغذية من استخدام الأكياس نفسها لتعبئة اللحوم والأسماك مع بقية المنتجات، لأنها يمكن أن تحمل بكتيريا، مثل الإشريكية القولونية E.coli والمنثنية، التي يمكن أن تسبب اضطرابات المعدة والأمعاء.

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- مشاهدة التلفاز مطولا

وجد باحثون في جامعة جورج واشنطن الأمريكية أن الأشخاص، الذين يشاهدون التلفاز لأكثر من 5 ساعات يوميا، أكثر عرضة بنسبة 65% لتطور مشاكل الحركة وضعف العضلات والمفاصل، مقارنة بأولئك الذين يشاهدون التلفاز لمدة ساعتين فقط.

- ترتيب السرير بعد الاستيقاظ مباشرة

يمكن أن ينمو عث الغبار المسبب للحساسية والربو في أسرّتنا، حيث تتغذى على خلايا الجلد الميتة وتمتص الرطوبة من العرق البشري. ويؤدي ترتيب السرير مباشرة بعد الاستيقاظ إلى الحفاظ على رطوبة الأغطية والفراش، ما يؤدي إلى تكاثر العث.

ويقترح باحثو جامعة ­Kingston ترك السرير دون ترتيب لفترة، والسماح للضوء والهواء بدخول الغرفة، بحيث يموت العث على الفور.

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- الخلود إلى النوم في وقت متأخر

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أي أقل من 7 ساعات في الليل، إلى تناول المزيد من السكر وزيادة الوزن.

- تصفح مواقع التواصل الاجتماعي عند الشعور بالإحباط

يقول باحث دانماركي إن أخذ قسط من الراحة من استخدام موقع فيسبوك، يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن إيجابي في الحياة عموما.

المصدر: ميرور

ديمة حنا