"رسالة لأوباما" تعطل عمل "غوغل"

اكتشف مستخدمو موقع "Reddit" تعطل عمل محرك البحث "غوغل" Google حين كتابة "اكتب رسالة إلى باراك أوباما" في خانة البحث.

ولوحظت هذه المشكلة من قبل مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، حيث يتسبب طلب "كتابة رسالة لباراك أوباما" صفا ممتدا من الرموز العشوائية بدلا من عنوان البريد الإلكتروني للرئيس الأمريكي السابق، كما يظهر الخطأ نفسه بعد إرسال طلب "كيف يمكن كتابة رسالة لباراك أوباما".

كذلك لاحظ المستهلكون، أن هذا الخطأ لا يؤثر على عمل التطبيق بالكامل، حيث ينفذ التطبيق كل الطلبات الأخرى بشكل صحيح، أما الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "iOS" فتعمل بدون أي خطأ.

ويذكر أن خطأ آخر لأحد موظفي شركة "غوغل"، كان قد أدى إلى قطع جزئي للإنترنت في اليابان، في أغسطس عام 2017. واتضح آنذاك أن موظفي الشركة أدخلوا معلومات غير صحيحة إلى بروتوكول التوجيه الديناميكي للتطبيق، ما أدى إلى فشل مزودي الإنترنت في اليابان في الاتصال بالإنترنت، أو أدى إلى بطء هائل في سرعة الإنترنت.

المصدر: لينتا رو

أولغا رودكوفسكايا