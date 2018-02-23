العثور على حوت كبير نافق بمنطقة الرمس في رأس الخيمة

عثر صيادون في الإمارات على حوت نافق طوله 4 أمتار على أحد الشواطئ.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن الصيادين في رأس الخيمة عثروا على حوت نافق من نوع البالين يصل طوله لأربعة أمتار.

​ونقلت الصحيفة عن الدكتور سيف الغيص، مدير هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، قوله إنه سيتم التعامل مع الحوت النافق بسرعة لتلافي تأثيره سلبا على شاطئ الرمس.

فيديو.. الدكتور سيف الغيص مدير هيئة حماية البيئة في #رأس_الخيمة: سيتم التعامل مع الحوت النافق بسرعة لتلافي تأثيره سلباً على شاطئ #الرمس#مصدرك_الأولpic.twitter.com/m4uoLXIVDL — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 23, 2018

​من جهتها قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الصيادين سحبوا الحوت النافق إلى الشاطئ لمنع الاصطدام بجثته المتحللة في منطقة الرمس.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن الصيادين أبلغوا الجهات المختصة للقيام بانتشال الحوت قبل أن يتحلل أو يعود مرة أخرى لمياه البحر، الأمر الذي يعيق انتشاله ونقله لموقع دفنه.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

ياسين بوتيتي