كندا.. أصوات غامضة تصيب السكان بـ "الجنون"!

أدى ضجيج غريب ابتليت به مدينة كندية منذ سنوات إلى جعل السكان غير قادرين على التعامل مع الصوت المستمر بعد أن تسبب في أضرار صحية لهم.

ويمكن سماع الصوت الغريب الذي أطلق عليه اسم "Windsor Hum" نسبة إلى مدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو الكندية، في كافة أنحاء المدينة التي يقطنها حوالي 220 ألف نسمة، كما تم تسجيل سماع الهمهمة ذات الضجيج منخفض المستوى في مدينة كليفلاند في الولايات المتحدة، التي تبعد 90 ميلا عن وندسور.

The Mysterious "Windsor Hum" - There’s a Persistent, Unhealthy Noise in This Canadian City, and No One Knows Why, by @MeleChristopherhttps://t.co/ftPy0pgc8Y via @nytimes — André Picard (@picardonhealth) February 19, 2018

Interesting audio/public health story out of Canada. This "Windsor hum" would drive me crazy. https://t.co/30r5FUQ3UTpic.twitter.com/z1WAMnvEUP — Nathan Bernier (@KUTnathan) February 20, 2018

وبدأت الشكاوى بشأن سماع الهمهمة المتواصلة منذ عام 2011، حيث قارن السكان المحليون الصوت آنذاك بصوت النوافذ، ولكن صوت الضوضاء بدأ يتغير وأصبح بمستويات لا تطاق، مما دفع السكان المحليين إلى الإبلاغ عن الظاهرة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وشبه البعض تلك الهمهمة التي يسمعونها بأصوات أسطول من محركات الديزل تعمل دون حراك بجانب منزلك أو الاهتزازات الناجمة عن مكبرات الصوت في الحفلات.

وأكدت عدة شكاو أن "Windsor Hum"، قد بلغت أسوا حالاتها في عام 2016، وهو ما أثر على السكان المحليين ودفعهم إلى إطلاق صفحة خاصة على فيسبوك في محاولة لإيجاد حلول لهذه الظاهرة الغريبة.

Windsor, Ontario residents battle an inexplicable, inescapable hum https://t.co/gu3B89Umy0 — Bob Confer (@bobconfer) February 21, 2018

What do you think is causing the Windsor Hum? https://t.co/BHtfSoGnfv — Unsolved Mysteries (@Unsolved) February 20, 2018

وقام مايك بروفوست، أحد سكان مدينة وندسور، والذي يساعد في إدارة صفحة الفيسبوك، بكتابة أكثر من 4 آلاف صفحة من الملاحظات اليومية حول مدة الصوت وكثافته وخصائصه والظروف الجوية المختلفة في محاولة للعثور على سبب انبعاث، بحسب ما ذكره تقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وبدأ باحثون حكوميون بالتعاون مع جامعة وندسور وجامعة ويسترن أونتاريو، سلسلة من الدراسات للتحقق من مصدر الصوت الغامض، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من تقديم أية تفسيرات ملموسة.

وذكر تقرير من جامعة وندسور أن مصدر الصوت نابع من جزيرة زوغ على نهر ديترويت، حيث تجري العديد من العمليات الصناعية هناك.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني