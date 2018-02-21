أعطى كوكايين وويسكي لماعز ودخل السجن

اعتقلت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية أحد العاملين في مزرعة، بعد نشر شريط فيديو في الإنترنت عن سوء معاملته للماعز.

وتفيد Newburgh Gazette بأن سيرجيو بالماريس غوزمان (28 سنة) نشر في الانترنت شريط فيديو يبدو فيه وهو يمسك ماعز من قرنيها عندما كان شخص مجهول يحشي أنفها بالمخدرات، وبعد ذلك يفتح سيرجيو بالماريس فمها وشخص مجهول يصب الكحول فيه.

بعد نشر شريط الفيديو في الإنترنت، اعتقلت الشرطة سيرجيو بالماريس بتهمة سوء معاملة الحيوان، وهو مهدد بترحيله من الولايات المتحدة، ويجري التحقيق حاليا لمعرفة هوية الشخصين اللذين يظهران معه في شريط الفيديو.

نقلت الماعز إلى مستوصف بيطري في المنطقة، وبعد فحصها أكد الطبيب البيطري بأن حالتها الصحية جيدة، ونقلت إلى مزرعة تابعة لمنظمة الرفق بالحيوان.

المصدر:لينتا. رو

كامل توما