معدلات قياسية لتساقط الثلوج في موسكو هذا الشتاء

ذكر نائب عمدة موسكو لقضايا الإسكان والخدمات الاجتماعية بيوتر بيريوكوف أن سماكة الثلوج التي ستتساقط في موسكو حتى نهاية فصل الشتاء الحالي ستبلغ مترين.

وفي مقابلة مع الصحافة قال المسؤول: "التنبؤات الجوية تدعي على أن التفاوت في معدلات الحرارة وتساقط الثلوج الكثيف في موسكو سيستمر حتى الـ 5 من مارس القادم.. سماكة الثلوج التي تساقطت في موسكو منذ بداية الشتاء بلغت 180 سم حتى اليوم، ومن المتوقع أن تبلغ مترين حتى أوائل مارس".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو شهدت أوائل فبراير عاصفة ثلجية قوية تسببت بأضرار جسيمة في المدينة وأدت إلى إصابة عدة أشخاص ووفاة اثنين آخرين، والثلوج التي رافقت العاصفة والتي وصلت سماكتها إلى 63 سم في بعض المناطق، عطلت حركة السير وتسببت بقطع بعض الطرق.

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بذلت بلدية موسكو أثناء العاصفة جهدا كبيرا لإزالة الثلوج المتراكمة في الطرقات مستخدمة عددا كبيرا من الآليات وما يزيد عن 70 ألف عامل.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر