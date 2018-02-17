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قرش نافق ينبئ قرويين في الفلبين بكارثة وشيكة

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قرش نافق ينبئ قرويين في الفلبين بكارثة وشيكة
Imagen ilustrativa wikipedia.org / Feefiona123 / CC BY-SA 4.0
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عثر قريون على قرش نادر من نوع "ميغاماوث" نافقا على أحد شواطئ مقاطعة أورينتال نيغروس في الفلبين. 

وتجمع القروييون حول القرش النافق في حيرة من وصول القرش إليهم، وبلغ طول القرش 15 قدما، ومعروف أنه يعيش في أعماق البحار ونادرا ما يظهر على أعماق قليلة من سطح البحر أو يسبح قرب الشواطئ بحثا عن فريسة.

VIRAL PRESS

ويتداول السكان المحليون خرافة قديمة تقول إن ظهور هذا الحيوان نافقا فأل سيء وعلامة على كارثة وشيكة.

المصدر: breakingnewslatest

نتاليا عبدالله 

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