قرش نافق ينبئ قرويين في الفلبين بكارثة وشيكة
Imagen ilustrativa wikipedia.org / Feefiona123 / CC BY-SA 4.0
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عثر قريون على قرش نادر من نوع "ميغاماوث" نافقا على أحد شواطئ مقاطعة أورينتال نيغروس في الفلبين.
وتجمع القروييون حول القرش النافق في حيرة من وصول القرش إليهم، وبلغ طول القرش 15 قدما، ومعروف أنه يعيش في أعماق البحار ونادرا ما يظهر على أعماق قليلة من سطح البحر أو يسبح قرب الشواطئ بحثا عن فريسة.
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(Megamouth shark: Villagers in Philippines terrified as rare species washed up on beach) - https://t.co/muOJ5V704Hpic.twitter.com/kGPVlB2BnS— Latest Breaking News (@Breaking_News_8) February 15, 2018
ويتداول السكان المحليون خرافة قديمة تقول إن ظهور هذا الحيوان نافقا فأل سيء وعلامة على كارثة وشيكة.
المصدر: breakingnewslatest
نتاليا عبدالله
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