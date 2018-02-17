قرش نافق ينبئ قرويين في الفلبين بكارثة وشيكة

عثر قريون على قرش نادر من نوع "ميغاماوث" نافقا على أحد شواطئ مقاطعة أورينتال نيغروس في الفلبين.

وتجمع القروييون حول القرش النافق في حيرة من وصول القرش إليهم، وبلغ طول القرش 15 قدما، ومعروف أنه يعيش في أعماق البحار ونادرا ما يظهر على أعماق قليلة من سطح البحر أو يسبح قرب الشواطئ بحثا عن فريسة.

VIRAL PRESS

(Megamouth shark: Villagers in Philippines terrified as rare species washed up on beach) - https://t.co/muOJ5V704Hpic.twitter.com/kGPVlB2BnS — Latest Breaking News (@Breaking_News_8) February 15, 2018

ويتداول السكان المحليون خرافة قديمة تقول إن ظهور هذا الحيوان نافقا فأل سيء وعلامة على كارثة وشيكة.

المصدر: breakingnewslatest

نتاليا عبدالله