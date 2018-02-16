ثعلب يدعو صديقته على وجبة سمك (فيديو)

انتشر فيديو طريف على موقع رونيت الروسي، يظهر فيه ثعلب القطب الشمالي "الوقح" وهو يسرق أسماك صياد أمام عينيه.

وصور هذا الفيديو، الذي انتشر عبر قنوات اليوتوب، إلدار بيكتيميروف صياد سمك، من شبه جزيرة يامال الروسية التي تقع غرب سيبيريا، وهو يحاول إبعاد الثعلب السارق عدة مرات عن سمكه، إلا أن الثعلب كان مصرا على الاقتراب من الصيد واقتناص السمك من أمام صاحبه.

ولم يكتف الثعلب بسرقة الأسماك لنفسه فحسب، بل قام بدعوة صديقته الثعلبة إلى وليمة على حساب الصياد إلدار.

المصدر: فيستي رو

خالد ظليطو