نفوق أكبر الدببة البيضاء عمرا في روسيا

أعلنت لودميلا كارداشوفا، مديرة حديقة حيوان مدينة بيرم الروسية، خبر نفوق "أمديرما"، أكبر دبة بيضاء في روسيا، عن عمر 38 عاما.

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وقالت كارداشوفا إن "أمديرما نفقت، في 7 فبراير الجاري، بسبب تقدمها في السن حيث بلغ عمرها 38 عاما، وهذا سن لم يبلغه أي دب قطبي أبيض على الإطلاق، فهي تعيش حياة لا تزيد على 20 عاما".

يذكر أن هذه الدبة أحضرت، عام 1980، مع ديسمين من قرية أمديرما في منطقة نينيتس شمالي روسيا، وعاشت في الفترة الأولى في حديقة حيوان مدينة لينينغراد، ونقلت بعدها إلى موسكو ثم إلى كازان، واستقرت أخيرا في بيرم عام 1996 حتى نفوقها.

المصدر: تاس

خالد ظليطو