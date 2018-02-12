"الحظ" ينقذ مواطنا روسيا من كارثة تحطم الطائرة بموسكو

نجا المواطن الروسي، مكسيم كولوميتسيف، بأعجوبة من حادث تحطم الطائرة الروسية في ضواحي العاصمة موسكو.

أراد كولوميتسيف الاحتفال بعيد ميلاده الـ 37 وسط الأهل والأقارب والأصدقاء في مسقط رأسه أورسك، لذلك، اشترى تذكرة طيران من سوتشي إلى موسكو، ومنها كان من المقرر أن يطير على متن الرحلة 703 موسكو-أورسك.

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وفي الوقت نفسه، أجل معرض للسيارات في مدينة أورسك تسليمه مركبته الجديدة للمرة الثالثة، ما دفعه إلى إعادة التذكرة، وخسارة ما يقرب من 200 دولار أمريكي، وانهيار خططه بشأن الاحتفال بعيد ميلاده في أورسك.

وحينما سمع مكسيم بكارثة سقوط الطائرة التي كان من المفترض أن يسافر على متنها، ألغى الاحتفال بعيد ميلاده، وكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "خسرت 200 دولار، لكنني ربحت حياتي".

المصدر: فيستي.رو

كامل توما