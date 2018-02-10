ثانية واحدة بين الحياة والموت (فيديو)

نجا مواطن أرجنتيني من موت محتم في نهر جارف، أثناء اجتيازه لمنحدر خطر انهار بعد ثانية من عبوره له.

ونشرت ديلي ميل فيديو للحادثة التي وثقها أحد شهود العيان وهو يجتاز منطقة الخطر أيضا، عقب الانهيار الذي وقع في مناطق قريبة من نهر "بيلكومايو" في شمال الأرجنتين.

كما يظهر الفيديو مشاهد لقفز شخص من سيارة جرفها السيل بقوة، استطاع بعدها مجموعة من الشبان إنقاذه من التيار المميت.

وذكرت السلطات الأرجنتينية أن الفيضانات التي بدأت تجتاح البلاد، منذ بداية فبراير الجاري، هي الأقوى خلال السنوات العشر الماضية، إذ تفاقم الوضع بسبب الأمطار الغزيرة.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو