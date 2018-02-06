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إغلاق برج إيفل حتى إشعار آخر!

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إغلاق برج إيفل حتى إشعار آخر!
dpa- © Peter Kneffel
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أغلقت السلطات المحلية في العاصمة الفرنسية باريس برج إيفل أمام الزوار بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت إدارة المعلم الباريسي الشهير على صفحتها في تويتر: "أغلق برج إيفل اليوم بسبب الظروف المناخية السيئة، ويسمح بدخول زبائن المطعم الموجود فيه إذا كان لديهم حجز مسبق".

يذكر أن هطول الأمطار والثلوج على مدينة باريس يتواصل لليوم الثاني، ويتوقع أن يستمر، حتى نهاية يوم الأربعاء 7 فبراير.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو

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