قتلت شقيقتها التوأم لسبب غريب!

ضجت وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت منذ مدة بأخبار فتاة قتلت شقيقتها التوأم لإعجابها بصديقها ورغبتها بمواعدته.

وعاشت الأختان التوأم أناستاسيا وألكساندرا في جزيرة ماوي بهاواي، وبدأت الخلافات بينهما بالظهور عندما انتقل صديق أناستاسيا، فريدريكو بيللي، للعيش معهما، حيث لاحظت الأخيرة أن أختها معجبة بالشاب.

ووفقا لفريدريكو فقد وقعت المأساة عام 2016، عندما كان الجميع في المنزل وبدأت الشقيقتان بالشجار، ثم استقلتا السيارة وغادرتا المنزل مسرعتين. وفي الطريق احتدم الخلاف ليصل إلى العراك بالأيدي حتى فقدت الفتاتان السيطرة على السيارة، فأمسكت ألكساندرا المقود وتسببت بانحرافها عن الطريق وانقلابها، لتصاب أختها بجروح فقدت الحياة على إثرها.

ولم تعر الشرطة حينها انتباها لتفاصيل الحادثة وعدّتها مجرد صدفة. ولكن المختصين حصلوا، في عام 2017، على بعض التفاصيل، بعد أن لاحظ شهود عيان أن ألكساندرا بدأت بمواعدة صديق شقيقتها الراحلة، حيث ألقت الجهات المختصة القبض على ألكساندرا وتم تحويلها إلى المحكمة بتهمة تعمدها قتل شقيقتها، حيث أنكرت الفتاة التهم الموجهة إليها.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر