قنينة خمر تزج به في السجن!

تلقت شرطة العاصمة الأرمنية يريفان، نهاية يناير الماضي، بلاغا من أحد المطاعم بالعثور على رجل مخمور مستلق داخل المطعم.

إقرأ المزيد

وبعد تحقيقها في الحادثة، توصلت الشرطة إلى أن الرجل تسلل إلى المطعم وسرق 5 زجاجات "كونياك" معتق منذ 25 عاما، وعددا من زجاجات العصير. لكن اللص لم يصبر حتى الخروج بغنيمته من مكان الجريمة، وجلس لاحتساء الخمر داخل المطعم حتى ثمل، واستلقى فغلبه النعاس ونام، ليجده أصحاب المطعم الذين قاموا بدورهم بإبلاغ الشرطة.

المصدر: نوفوستي

محمد صالح