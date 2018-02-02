ألعاب الكمبيوتر تصيب صينيا بالشلل

أصيب شاب صيني بالشلل أثناء تواجده في مقهى للإنترنت بمدينة جياشينغ الصينية، عقب قضائه النهار في لعبة ماراثونية تتجاوز مدتها 20 ساعة.

إقرأ المزيد

وأفاد أصدقاء الشاب الذين كانوا يلعبون معه في المقهى نفسه بأنهم لم يأكلوا أو يشربوا أي شيء خلال النهار. وأشار أطباء الإسعاف الذين قدموا إلى المقهى لإنقاذ الشاب بأنه أصيب بتشنج عصبي حاد، أدى إلى شلله، ولا يعرفون مدى جدية الإصابة على المدى الطويل، وما إذا سيستعيد الشاب قدرته على الحركة من جديد.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو