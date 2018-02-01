"المجرم الوسيم" بطل فيديو كليب روسي

دعت المغنية والمذيعة الروسية أولغا بوزوفا، الشاب جيريمي ميكس "أجمل مجرم في العالم"، للمشاركة في فيديو كليب لأغنيتها الجديدة.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

وحصل ميكس على هذا اللقب (أجمل مجرم في العالم)، عام 2014، حينما نشرت شرطة مدينة ستوكتون صورة المجرم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب القبض عليه، لتحظى الصورة بأكثر من 100 ألف إعجاب من المستخدمين.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن ميكس وصل إلى موسكو لتصوير فيديو كليب لإحدى أغاني بوزوفا، بينما نشرت الفنانة في حسابها على إنستغرام مقطع فيديو لها مع ميكس.

المصدر: إزفستيا

محمد صالح