الفوضى تعم حديقة حيوانات باريس بعد فرار 50 قردا

سادت حالة من الفوضى حديقة الحيوانات في العاصمة الفرنسية باريس بعد فرار عشرات قرود الرباح من أقفاصها.

وأسفر الحادث الذي وقع صباح أمس الجمعة عن إجلاء زوار الحديقة وإغلاقها، وألقي القبض على معظم القرود الهاربة في غضون عدة ساعات لكن أربعة منها لا تزال طليقة.

وأعلن مسؤولون في الحديقة عن عدم تسجيل حوادث بين القرود وزوار الحديقة، موضحين أن الحيوانات بقيت في المناطق غير المسموح للمواطنين بزيارتها.

وذكر المسؤولون أن إخلاء الحديقة كان إجراء وقائيا، مشيرين إلى أن قرود الرباح قد تشكل خطرا على الناس، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية.

المصدر: غارات

نادر عبد الرؤوف