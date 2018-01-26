أطول رجل في العالم يصل إلى مصر!

وصل اليوم الجمعة سلطان كوسين أطول رجل في العالم، طبقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، إلى القاهرة في جولة لزيارة أهم المناطق الأثرية في مصر.

وانضم التركي سلطان كوسين (251 سنتيمترا) إلى الهندية جيوتي أمجي، أقصر امراة في العالم (62.8 سنتيمتر)، والتي وصلت القاهرة يوم الخميس 25 يناير الجاري، ليقوما بزيارة أهم المواقع الأثرية في القاهرة وضواحيها.

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ويفترض أن تمتد هذه الزيارة الترويجية الأولى من نوعها حتى 29 يناير الجاري، حيث بدءا جولتهما السياحية في منطقة الأهرامات.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار جهود هيئة تنشيط السياحة المصرية لتشجيع السياح على زيارة مصر، من خلال خطة دعائية إعلامية تهدف إلى استقطاب المشاهير وحاملي الأرقام القياسية المسجلين في كتاب غينيس.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو