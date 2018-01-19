هل توافق على هذه الطريقة لتربية الأطفال؟

أثارت مواطنة أمريكية جدلا كبيرا على مواقع الإنترنت، بعد أن طلبت من طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات المشاركة في دفع الإيجار.

وتلقت إسينس إيفانز، من ولاية جورجيا، الكثير من التعليقات على منشور لها على موقع فيسبوك، تحدثت فيه عن الطريقة العملية التي اتبعتها لتعليم ابنتها الصغيرة كيفية التعامل مع ظروف الحياة.

وكتبت إيفانز: "تحصل ابنتي كل أسبوع على 7 دولارات كمصروف. وأوضحت لها أنه في العالم الحقيقي، تُصرف معظم المرتبات على الفواتير، ولا يتبقى منها إلا القليل جدا. لذا كان عليها أن تدفع لي 5 دولارات".

ومع ذلك، تقوم الأم إيفانز بجمع ما تحصله من ابنتها في حساب خاص، بحيث ستتمكن الطفلة من الاستفادة من مبلغ 3380 دولارا عندما تبلغ الـ 18 من عمرها.

وأوضحت إيفانز وجهة نظرها بالقول: "هذه الاستراتيجية لا تهيئ طفلك لمواجهة العالم الحقيقي فحسب، ولكن تحميه من الصدمات السيئة في المستقبل".

💕 Публикация от Essence Evans (@iamessenceevans) Авг 12, 2017 at 5:42 PDT

وأشاد الكثير من الناس بفكرة الأم الأمريكية المبتكرة، في حين تعارضت أفكار البعض مع هذه الاستراتيجية.

والجدير بالذكر، أن أكثر من 306 آلاف شخص قاموا بمشاركة المنشور، فيما أعلن العديد من الآباء والأمهات عن قرارهم تنفيذ الفكرة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا