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حالة نادرة.. وفاة دلفين اختناقا بأخطبوط

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حالة نادرة.. وفاة دلفين اختناقا بأخطبوط
mucru.org
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سجلت مجموعة من علماء الأحياء أول حالة معروفة لوفاة الدلفين بسبب الاختناق الناجم عن التهام أخطبوط عملاق.

وعثر على الدلفين ميتا قرب أحد شواطئ أستراليا، قبل أن ينقل على الفور إلى أحد المختبرات.

mucru.org

وبعد تشريح الجثة، فوجئ الخبراء برؤية أخطبوط عملاق وزنه 2 كغم وطول ذراعه 1.28 متر.

ونشرت نتائج الفحص في مجلة مارين ممال ساينس.

المصدر: mucru.org

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