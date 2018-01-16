احذروا من الوضوء في "المغاسل العالية"

حذرت "مدينة الملك سعود الطبية" من خطورة أداء الوضوء بشكل خاطئ خصوصا عند رفع القدم لمغسله مستواها مرتفع.

وقالت المؤسسة الطبية السعودية إن هذه الطريقة قد تؤدي إلى إصابات في العمود الفقري وكسور أخرى في الورك أو الأطراف.

وأوضح استشاري العمود الفقري الدكتور سعد راضي السرور، أن آلام الظهر التي يعاني منها بعض الناس تأتي نتيجة للإجهاد المزمن لعضلاته، والتي تؤدي لانتقال الإجهاد إلى العظام والمفاصل والفقرات والغضاريف.

وأضاف أن الإجهاد يأتي نتيجة للعادات الخاطئة التي يمارسها الشخص أثناء حياته اليومية، ومن أهمها الإنحناء أو الجلوس بوضع مائل لفترات طويلة، ويأتي من بينها أيضا عملية رفع القدم إلى المغسلة أثناء الوضوء، والتي يمارسها الكثير من الأشخاص، وقد تؤدي مع مرور الوقت إلى وضع ضغوط شديدة على منطقة أسفل الظهر، وبالتالي تساعد على ظهور بعض الآلام.

وأفاد السرور بأن حركة رفع القدم إلى المغسلة يصاحبها ثني في منطقة أسفل الظهر لكي يتمكن الشخص من رفعها إلى المغسلة، مشددا على ضرورة انتقاء المغاسل المناسبة للوضوء والابتعاد عن المغاسل العالية.

وختم استشاري العمود الفقري، قائلا إن المنطقة ما بين الفقرة القطنية الرابعة والفقرة القطنية الخامسة في أسفل الظهر، هي الأكثر شيوعا في الانزلاقات الغضروفية، وهي منطقة تعمل على امتصاص تأثير حمل أعلى الظهر وخاصة أثناء الوقوف أو الجلوس ولها دور كبير جدا في حركة الإنسان على مدار أنشطته اليومية.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

ياسين بوتيتي