مأساة دب.. فقد أمه وأصيب بالجرب

عثر بالقرب من مكب نفايات بولاية كاليفورنيا على حيوان مريض غريب الشكل.

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وشاهد سكان مدينة هوموود، في نهاية شهر ديسمبر 2017، حيوانا غريبا يبحث عن شيء يأكله. وبعد الإمساك به وتسليمه لجمعية Bear League، تبين أنه ديسم (دب صغير)، أصيب بالجرب وفقد فروه بسبب ذلك.

ويقدر خبراء الجمعية أن أم الدب توفيت في بداية الموسم، وبقي وحيدا يعاني معظم الوقت من الجوع، ما أثر سلبا في جهازه المناعي ونموه.

وبعد مضي أسبوع تحت رعاية الجمعية، تحسن وضعه ونقل إلى مركز الحياة البرية الخيري للحيوانات، وفي حال استمر بالنمو الطبيعي فسوف يطلق إلى الطبيعة.

يذكر أن هذا الحيوان يعد من الدببة السوداء الأمريكية، وهي أصغر أنواع الدببة وأكثرها انتشارا، وتعيش في أمريكا الشمالية.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما