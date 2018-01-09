"الاثنين الأزرق" أكثر أيام السنة كآبة

بعد مرور فترة الأعياد، لا يتبقى لنا سوى حساب مصرفي فارغ ودهون حول الخصر وطقس بارد، فضلا عن العودة إلى العمل عقب أسابيع من الاحتفالات.

وتأتي هذه العوامل مجتمعة كالعاصفة في يوم واحد، يعتقد بأنه اليوم الأكثر كآبة في السنة، والذي يطلق عليه اسم "الاثنين الأزرق".

ما هو الاثنين الأزرق؟

يتم حساب هذا اليوم باستخدام سلسلة من العوامل في صيغة رياضية (ليس بالضرورة أن تكون علمية)، وهذه العوامل هي: الطقس، ومستوى الديون (وعلى وجه التحديد، الفرق بين الدين وقدرتنا على الدفع)، ومقدار المدة المنقضية منذ عيد الميلاد، وكذلك المشاعر العامة ومستويات التحفيز المنخفضة، وجميع هذه العوامل تساهم في خلق الحزن واليأس.

thesun.co.uk

متى موعد الاثنين الأزرق في 2018؟

وفقا للعملية الحسابية فإن الاثنين الأزرق سيوافق يوم 15 يناير، وسيكون يوم الاثنين الثالث في شهر يناير.

وظهر هذا المفهوم لأول مرة، في 24 يناير عام 2005، وكان أول من استعمل هذا المصطلح هو العالم النفسي الإنجليزي كليف أرنال، في ذلك العام.

لماذا لا يحب بعض الناس فكرة الاثنين الأزرق؟

تشير المؤسسات التي تعنى بالصحة العقلية إلى أن مفهوم "الاثنين الأزرق" لا أساس له في مجال البحث العلمي، حيث أن "أولئك الذين يصابون بالاكتئاب، يعلمون أن تلك المشاعر لا تتعلق بتاريخ ما".

ولمجابهة الشعور بالاكتئاب عقب فترة الأعياد، يمكن البدء بممارسة بعض الأنشطة الرياضية، والاستمتاع ببعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة وفي ذلك التاريخ يمكن القيام بشيء بسيط للتخلص من الشعور باليأس والحزن مثل الذهاب إلي السينما، بينما إذا كنت تكافح مشاعر الاكتئاب منذ فترة طويلة فذلك يتطلب منك زيارة الطبيب.

وخلال السنوات الماضية، وافق الاثنين الأزرق التواريخ التالية:

2005: 24 يناير

2006: 23 يناير

2007: 22 يناير

2008: 21 يناير

2009: 19 يناير

2010: 18 يناير

2011: 17 يناير

2012: 23 يناير

2013: 21 يناير

2014: 20 يناير

2015: 19 يناير

2016: 25 يناير

2017: 23 يناير

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني