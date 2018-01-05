العلماء يحددون أسباب" لا مبالاة" الصبيان

يرتبط السلوك الجلف والفظ بحجم المادة الرمادية في الفص الجزيري الأمامي من الدماغ. ويلاحظ هذا الارتباط فقط لدى الصبيان.

جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة NeuroImage:Clinical العلمية.

وتفيد نتائج دراسة قامت بها مجموعة من العلماء من ألمانيا وبريطانيا وسويسرا، بأن هذا السلوك (callous and unemotional traits, CU) يتسم بغياب التعاطف- empathy-( أي غياب القدرة على التعاطف مع الحالة النفسية للشخص الآخر) وتجاهل مشاعر الآخرين وعدم الشعور بالندم أو الذنب.

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وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات والاختبارات العصبية التشريحية أجريت سابقا فقط على مجموعات سريرية – بما في ذلك بين المراهقين الذين يعانون من الاضطرابات النفسية وهو ما جعلهم يتميزون بالسلوك العدواني.

وقرر العلماء إجراء دراسة مماثلة بين 189 صبيا وفتاة بحالة نفسية طبيعية ولا يعانون من أي مشاكل أو اضطرابات في هذا المجال. وتم ربط ميلهم إلى سلوك لا انفعالي بكمية وحجم المادة الرمادية في الدماغ ووجدوا أن الكمية المذكورة لها علاقة وارتباط مع جنس الشخص الخاضع للاختبار.

ويؤكد العلماء في دراستهم على أن " النتائج بينت أن السلوك الجاف واللاعاطفي يرتبط بوجود اختلاف في بنية الدماغ وهذا يظهر ليس فقط في الأمثلة المتعلقة بالأمراض العقلية. و تمت ملاحظة هذه العلاقة فقط لدى الصبيان وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى الجنس كعامل للبحوث المستقبلية".

ويخطط العلماء في المستقبل لمعرفة هل يمكن أن يكون ذلك بمثابة المحفز لتطور بعض الأمراض النفسية لدى بعض هؤلاء الأطفال.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين