معهد روسي يحظر الوشم وإعفاء اللحية!

أكدت مصادر في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية أن المعهد الصناعي في المدينة فرض تعليمات جديدة على طلابه تمنعهم من وشم الجسم أو إطلاق اللحية.

وفي الحديث عن تلك الظاهرة غير المسبوقة في البلاد قال المتحدث باسم النائب العام في منطقة كيروف بنوفوسيبيرسك: "بعد تلقينا عددا من الشكاوى الواردة من أهالي الطلاب، سارعت النيابة العامة بإرسال فريق خاص إلى المعهد لمتابعة المسألة، وتبين أن إدارة المعهد أصدرت بالفعل أوامر شفهية للطلاب منعتهم من وشم أجسامهم أو إطالة اللحية".

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وأضاف المتحدث قائلا: "إدارة المعهد بتعليماتها تلك تخالف قوانين البلاد وتنتهك حقوق الطلاب، والأمر الآخر الملفت للنظر الذي اكتشفناه أثناء جولتنا في تلك المؤسسة التعليمية، هو أن الإدارة أصدرت تعليمات جديدة تحظر على الطلاب مغادرة حرم المعهد أثناء فترات الاستراحة بين الحصص الدراسية، وهذا مخالف للقانون أيضا".

وأكد المسؤول على أن "تلك التصرفات من قبل إدارة المعهد تشكلا خرقا واضحا للقانون، ومن حق الطلاب أن يعترضوا على تلك التعليمات أو يحتجوا لتعديل القوانين الداخلية للمعهد".

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر